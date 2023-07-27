В Харьковской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

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В двух областях Украины — Харьковской и Николаевской — прозвучали сирены воздушной тревоги, свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
Артем Путинцев