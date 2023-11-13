В Харьковской области прогремели взрывы

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В Херсонской области Украины раздаются взрывы. Об этом пишет «Зеркало недели».
Ранее в пяти областях, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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«Харьков. Сообщают о взрывах на территории области», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян