В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

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Российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники» в интервью «РИА Новости».
«Сбили нашим дроном беспилотник противника», - прокомментировал ситуацию российский военнослужащий.
По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание.
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