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Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои», передает РИА Новости.
По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий.
Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».
Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал.
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Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».
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Екатерина Коршунова