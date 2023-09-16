Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

Власти Харьковской области сообщили о колоссальным потерях ВСУ при боях у Оскола
16 сентября 2023, 13:01
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что в районе реки Оскол в Харьковской области идут «серьезные бои», передает РИА Новости.
По словам Ганчева, украинские войска несут огромные потери. Он также сообщил о работе артиллерии и авиации на данном участке боевых действий.

Ганчев подчеркнул, что на данный момент не может раскрыть всех подробностей, так как бой еще продолжается, однако отметил, что у российских войск «все получается, как нужно».


Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал.

Читайте также:

Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

#всу
#спецоперация
#украина
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта
Экс-разведчик Риттер: ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей
16 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Об этом Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат. По словам американского бывшего разведчика, ВС РФ не согласится на заморозку боевых действий в сезон дождей и грязи, поскольку умеет отлично воевать даже в таких условиях. 

Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО. 

Читайте также:

В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

В США возмутились ходом Белого дома против России

#сша
#армия
#мид
#дома
#нато
#всу
#вс рф
#ракеты
#солдат
Читайте нас в
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
16 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/Photoboyko

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской.
Сообщается, что в 11:10 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове слышны взрывы. Мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить в октябре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

Читайте также:

СМИ сообщают о взрывах в Харькове

В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
#сша
#сми
#взрывы
#мэр
#всу
#украина
#воздушная тревога
Читайте нас в
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
В Харькове слышны взрывы, в регионе объявлены тревога
16 сентября 2023, 11:17

Фото: IStock/sandsun

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Харькове слышны взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».
«В областях, где объявлена тревога - угроза применения баллистических ракет», – говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской — власти. Отмечается, что мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.

Читайте также: 

В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу

Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
#тревога
#воздушная тревога
#украина
#харьков
Читайте нас в
В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS
МИД Украины: переговоры с США по ATACMS идут, скоро Киев получит ракеты
16 сентября 2023, 10:55

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств». По словам Николенко, Зеленский планирует обсудить вопрос альтернативных источников поставок зерна.

Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «всегда» готовит новые пакеты военной помощи для Киева и планируют анонсировать очередные поставки вооружений на следующей неделе.

Читайте также:

Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине на следующей неделе

Стало известно о новом пакете военной помощи США Украине

Блинкен: США оставляют за Украиной выбор целей для передаваемого ей оружия

#сша
#дом
#выбор
#оон
#поставки
#зеленский
Читайте нас в
В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
Полковник Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов
16 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Об этом Макгрегор сообщил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО. Бывший советник главы Пентагона отметил, что прямая помощь украинским боевикам  делает Запад непосредственным участником конфликта с РФ, что в дальнейшем может повлечь за собой жесткий ответ с российской стороны.

По словам Макгрегора, новая тактика ВСУ не оставит России другого выбора, кроме как закончить конфликт поражением Киева.

Читайте также:

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

В США возмутились ходом Белого дома против России

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

#сша
#помощь
#конфликт
#дома
#нато
#всу
#запад
#удар
#рф
Читайте нас в
В США возмутились ходом Белого дома против России
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США передают Украине все более опасное оружие
16 сентября 2023, 10:13

Фото: iStock/alexkich

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Белый дом передает Киеву все более опасное оружие. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.
«А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?», — возмутился бывший аналитик.

Макговерн пояснил, что в любой ситуации американцы согласятся с властями США, по причине того, что не знают истинной ситуации на фронте из-за постоянной лжи в средствах массовой информации. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что кассетные боеприпасы Украиной применяются и самым широким образом. 

Напомним, командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. 

Читайте также:

Зеленский шокировал американского журналиста своим решением

Путин: Украина широко применяет кассетные боеприпасы в зоне спецоперации

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

#сша
#владимир путин
#президент
#украина
#боеприпасы
#всу
#зеленский
#удар
#рф
Читайте нас в
В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами
16 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/petervician

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по Крыму западными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что государства, чье оружие применяется украинскими боевиками для ударов по Крыму, стоит признать участником военного конфликта, а также разорвать с ними любого вида отношения. По словам парламентария, за РФ должен последовать жесточайший ответ на агрессию.

Шеремет пояснил, что Западу пора осознать, что «ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется безнаказанной».

Напомним, ранее командующий ВС украинских войск Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар «не на гражданском объекте», был нанесен ВСУ при использовании западных ракет. 

Читайте также:

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием

На Украине раскрыли подробности ночного удара по Севастополю

Рогов призвал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных на минные поля

#оружие
#отношения
#всу
#удар
#рф
#спецоперация
#россия
#украина
#крым
Читайте нас в
Стало известно об авиаударе по ВСУ под Купянском
«Военная хроника» сообщила об авиаударе по позициям ВСУ под Купянском
16 сентября 2023, 06:05

Фото: iStock/JARAMA

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», российские военные провели авиационные атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от города Купянск.
По данным источника, звуки взрывов, предположительно, были слышны в районе между населенными пунктами Калинов и Голубовка, а также вблизи населенного пункта Песчаное в Купянском районе.

Информатор также отметил, что ранее на этой территории находились склады и временные базы 14-й, 41-й и 88-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Читайте также:

Украинский военком раскрыл потери ВСУ

Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю

На Украине объяснили, почему контрнаступление можно считать провальным
#военком
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
Украинский военком раскрыл потери ВСУ
Полтавский военком Бережной заявил о потере 90% личного состава ВСУ за год
16 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата, подполковник Виталий Бережной поделился информацией о потерях, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ходе беседы с интернет-изданием «Полтавщина», он выразил свою озабоченность по поводу убыли личного состава украинской армии и предостерег от серьезных потерь.
Виталий Бережной также высказал предложение об установке участков для уведомления о военной службе в различных микрорайонах Полтавы. По его мнению, на этих площадках должны присутствовать представители местных властей, чтобы оказывать помощь в определении наличия военнообязанных граждан.

В контексте будущих событий Виталий Бережной также сообщил, что в Полтавской области скоро будет сформирована «большая механизированная бригада» и призвал депутатов активно поддерживать этот процесс.

Читайте также:

Российский боец пустил в ВСУ последний патрон и сбежал из плена по минному полю

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

ВВС Украины фактически признали, что нанесли удар по Крыму западным оружием
#помощь
#беспилотник
#дрон
#всу
#удар
Читайте нас в
Достижения.рф