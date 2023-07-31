В Харьковской области уничтожен цех по сборке БПЛА для ВСУ

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«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, в Запорожской области возле Веселого российскими силами нанесен удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
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