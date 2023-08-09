В Харьковской области жителей призвали эвакуироваться

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Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Об этом он написал в своей социальной сети, приводит его слова издание «Страна.ua».
Рассуждая о реальной обстановке в населенных пунктах вблизи линии фронта, он заявил, что продолжаются обстрелы, которые провоцируют пожары. Глава администрации сообщил, что ежедневно приходит информация о жертвах. В связи с этим, он призвал жителей приграничных районов эвакуироваться.
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Анастасия Крестьянова