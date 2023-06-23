В Харьковской области рассказали о западных наемниках на купянском направлении

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Глава ВГА Харьковской области Ганчев: Иностранные наемники поступили для усиления ВСУ на купянском направлении
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что значительное число иностранных наемников поступило для усиления ВСУ на купянском направлении. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, военнослужащие, прибывшие на помощь украинским подразделениям, говорят на французском и польском языках.
Ранее «Радио 1» сообщало, что наемников ВСУ уличили в захвате дорогих особняков в Херсоне.
По его словам, военнослужащие, прибывшие на помощь украинским подразделениям, говорят на французском и польском языках.
Анастасия Крестьянова