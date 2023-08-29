В Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки численности ВСУ

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки реальной численности личного состава ВСУ. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что в случае несоответствия, осуществляющие подлог руководители, будут привлечены к ответственности, в том числе, уголовной.
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