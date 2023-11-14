В Херсоне прогремел взрыв

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В городе Херсон, подконтрольном Киеву, прогремел взрыв. Об этом пишет «Страна.ua».
«Пишут о взрыве в городе», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога.
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