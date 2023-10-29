В Херсоне произошли мощные взрывы

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В Херсоне случились мощные взрывы.
В Херсоне прогремели мощные взрывы, пишет Telegram-канале издания «Суспильне», ссылаясь на городскую военную администрацию.
Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.
Известно и о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.
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«В Херсоне раздаются мощные взрывы!», —цитируют назначенного украинскими властями главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Известно и о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.
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Мария Фирсова