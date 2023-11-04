В Херсоне произошли взрывы

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Взрывы прозвучали в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.
Об этом пишет украинское издание «Общественное».
Ранее сообщалось, что четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской и Курской областями, информируют Минобороны России.
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«В Херсоне слышны взрывы, сообщили корреспонденты «Общественного», - сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале издания. Но воздушную тревогу не объявляли.
«В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – уточнили в ведомстве.Читайте также:
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Мария Фирсова