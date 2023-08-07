В Херсонской области найдены тела ещё двух погибших после разрушения Каховской ГЭС

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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 57.
Экстренные службы сообщают, что обнаружены ещё два трупа.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что итогом разрушения ГЭС стало затопление более 30 населённых пунктов, пострадали 134 человека.
Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил о конце существования Каховского водохранилища.
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«Обнаружены тела ещё двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС – 57», –заявил представитель экстренных служб.
Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил о конце существования Каховского водохранилища.
«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.
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Мария Фирсова