В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

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Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
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«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.
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Мария Фирсова