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В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ

15 октября 2023, 13:00
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.

За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

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Запад согласился помочь Украине в зимнее время
Спикер ВСУ Игнат: Украина арендует у других стран системы ПВО на время зимы
15 октября 2023, 13:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на зимнее время. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что Украина уже практиковала аренду систем ПВО. 

По словам Игната, в мире достаточно мало средств ПВО, поэтому полностью отдать их Украине никто не может. По этой же причине ВСУ приходится долго ждать осуществления поставок. Однако он добавил, что страна нуждается в вооружении, поэтому готова ждать.

Также советник командования ВС ВСУ обратил внимание на то, что Запад часто поставляет устаревшее вооружение. Но он отметил, что даже с помощью него Украине удаётся усилить оборону. Такое оружие тоже играет важную роль, заключил Игнат.

При этом, он отказался называть страны, которые согласились дать в аренду свои средства противовоздушной обороны. 

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#вооружение
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Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине
15 октября 2023, 12:52

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталья Комарова рассказала, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование из-за того, что регион не готовился к СВО.
Агентство Ura.ru пишет, что супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.
 
«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.
Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.

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#минобороны рф
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В Херсонской области во время обстрела погибли мирные жители
15 октября 2023, 12:41

Фото: iStock/Soumen Hazra

Трое мирных жителей погибли, один человек ранен в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
 
«По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов»,-сказано в сообщении.
Два человека погибли в Алешках, один - в Раденске. Один житель Алешек госпитализирован с тяжёлым ранением. Ответным огнем ВС РФ подавили огневые позиции и места дислокации украинских военных в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский.
 
Удалось ликвидировать 120-миллиметровый миномёт, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 военных.

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Более 22 тысяч человек пытались незаконно покинуть Украину с начала СВО
15 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Погранслужба сообщила, что более 22 тысяч человек попытались незаконно покинуть Украину.
Именно столько человек задержали с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. Об этом рассказал представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко во время всеукраинского телевизионного марафона.

«За время военного положения на зеленом участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам», — пояснил Демченко.
Ежедневно пограничники останавливают от 20 до 30 человек, которые незаконно пытаются покинуть Украину. С февраля прошлого года выявлено 280 преступных групп, помогавших украинскому населению в незаконном выезде из страны. 

Ранее главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. 

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В США осудили политику Джо Байдена в отношении Украины
Полковник Макгрегор назвал действия Байдена на Украине катастрофой
15 октября 2023, 10:55

Фото: istock /ValleraTo

Политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины. Такое мнение озвучил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .
Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить  бесконечные войны.

Ранее  Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Он также выразил мнение, что российская армия может освободить Харьков за несколько дней.

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#сша
#политика
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#украина
#мнение
#государство
#twitter
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Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
15 октября 2023, 10:42

Фото: kremlin.ru

Украинское контрнаступление провалилось полностью, а ВС РФ улучшают своё положение практически на всей линии боевого соприкосновения.
Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
На отдельных участках боевых действий ВСУ занимается подготовкой новых активных наступательных операций. По словам Путина, Россия соответствующим образом на это реагирует.

«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.
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Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
15 октября 2023, 10:02

Фото: сайт Кремля

Украинское контрнаступление полностью провалилось.
Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о том, что происходит в зоне проведения СВО. 

«Что касается контрнаступления Украины, которое якобы буксует, оно провалилось полностью», - сказалВладимир Путин.
По словам президента, российскому командованию известно, что на отдельных участках боевых действий Украина подготавливает новые наступательные операции.

«То что сейчас происходит на линии соприкосновения называется активная оборона. Войска РФ улучшают свое положение практически на всем пространстве», - сообщил Путин, заметив, что это касается купянского, запорожского и авдеевского направлений.
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#президент
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ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении
15 октября 2023, 08:32

Фото: iStock/aapsky

ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ под Синьковкой.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.  Ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ нанесли под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, пишет РИА Новости.
 
Удары по ВСУ нанесены экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации. Под ударом оказались 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.

По информации обозревателя британского журнала Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

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В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО
Военный эксперт Кнутов: Су-57 наносили высокоточные удары по целям в зоне СВО
15 октября 2023, 06:53

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно выполнили миссии по нанесению ударов по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эту информацию раскрыл военный эксперт и директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с изданием «Царьград».
«Мы обеспечиваем максимальную скрытность от систем ПВО. Ни радиолокационные устройства стран НАТО, ни вооруженные силы Украины не смогли обнаружить эти самолеты, даже когда они действовали в группе. Су-57 успешно выполнили точные удары по важным целям и вернулись на базу незамеченными», — заявил Кнутов.
Он также сообщил, что примерно через месяц после начала операции Министерство обороны России подтвердило выдающиеся результаты, достигнутые Су-57.

Эксперт отметил, что Су-57 обладает уникальной малозаметностью и способностью нести различные виды вооружения, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы.

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ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
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