Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Херсонской области погиб мирный житель во время обстрела ВСУ

В Херсонской области погиб мирный житель во время обстрела ВСУ

13 ноября 2023, 12:41
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В городе Алешки погиб мирный житель и один человек ранен из-за обстрела ВСУ левобережья Херсонской области.
Об этом рассказал журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

«В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб. В результате обстрела Новой Каховки один мирный житель получил ранения тяжелой степени», — говорит представитель оперативных служб Херсонской области

ВСУ за день выпустили по Алешкам 11 снарядов, ещё 8 прилетели в Днепряны, 13 — в Крынки. Под обстрелом оказались и многие другие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Ушаков добровольцем отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой.

Читайте также:

Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии

В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ
#украина
#сво
#херсонская область
#гибель
#военные
Читайте нас в
В Минобороны заметили снижение числа попыток атак на ЗАЭС
13 ноября 2023, 11:35

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Количество попыток атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) заметно уменьшилось по сравнению с периодом начала СВО на Украине.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его мнению, взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является продуктивным. 

«Что же касается обстрелов, число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб её инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции. В этот период затишья специалисты безопасности обнаруживают и перехватывают только БПЛА, которые осуществляют разведку»,— сообщил Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что нарушение безопасности АЭС чревато негативными последствиями не только для территорий, которые находятся рядом с ней, но и для всего мира. 

Специалисты Минобороны регулярно оповещают МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС и проводимых на станции измерениях и анализах. С октября прошлого года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом». ЗАЭС регулярно посещали эксперты МАГАТЭ. 

Читайте также:

В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»

Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации

Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции
#минобороны рф
#новости
#запорожская область
#аэс
#политика
#сво
Читайте нас в
В Минобороны прокомментировали ложное сообщение о переброске войск «Днепра»
В Минобороны назвали сообщение о перегруппировке войск «Днепра» провокацией
13 ноября 2023, 11:26

Фото: iStock/0

В Минобороны РФ заявили, что ложное сообщение о перегруппировке войск «Днепра» является провокацией. Об этом сообщает РБК.
«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — заявили РБК в Минобороны.

Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.

Читайте также:

Гладков опроверг заход украинской ДРГ в Белгородскую область

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка
#минобороны рф
#сво
#военные
#всу
#запорожье
Читайте нас в
Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации
13 ноября 2023, 11:14

Фото: iStock/inga

Звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет Газета.Ru.
Согласно сообщению, Ушаков добровольно отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Уточняется, что он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой. Сослуживцы попытались вынести его с поля боя, однако в этот момент была сброшена еще одна граната, которая стала смертельной для Ушакова.

Напомним, по заключительной серии «Реальных пацанов» Колян посетил военный госпиталь, где проходят лечение российские военные. Эта серия была посвящена Валентину Ушакову.

Читайте также:

На Урале срочник погиб при загадочных обстоятельствах в воинской части

Подручный вора в законе Бекмурадов отправился из колонии на СВО

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка
#военные
#лечение
#граната
#госпиталь
#всу
#ранение
Читайте нас в
Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции
РИА Новости: Минобороны РФ аннулировало новость о перегруппировке войск
13 ноября 2023, 11:05

Фото: iStock/ANGHI

Минобороны РФ аннулировало новость о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ведомство оценило ситуацию и приняло решение перебросить группировку войск «Днепр» на более выгодные позиции. Таким образом, будет освобождена часть сил, которую планировалось задействовать на других направлениях. 

В итоге, в Минобороне сообщили, что данное сообщение аннулировано.

Также в этот день была опровержена информация о том, что украинская ДРГ пыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. Губернатор региона сообщил, что это фейковая информация. 

Читайте также:

Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра

Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Белгородскую область

Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии
#минобороны рф
#военные
#спецоперация
#россия
#украина
Читайте нас в
Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра
МО РФ: Группировку «Днепр» перебросят на более выгодные позиции
13 ноября 2023, 10:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Минобороны России заявили о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра.
Напомним, в конце октября новым командующим группировки «Днепр» был назначен командующий ВДВ Михаил Теплинский.


«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», - заявили в оборонном ведомстве России.

При этом уточняется, что после проведения перегруппировки, часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления.

Читайте также:

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
#вдв
#минобороны рф
#сво
#вс рф
Читайте нас в
«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину
Forbes: Запад сомневается в продолжении поставок вооружения на Украину
13 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину, об этом пишет американское издание Forbes.
По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.

Чешская компания CSG Defense на своём заводе должна будет заменить в старых машинах двигатель и часть электроники, а также установить более современную броню. 

Отмечается, что в настоящий момент у Вооруженных сил Украины осталось порядка 305 западных танков. Власти Дании планируют передать чешской CSG Defense около 15 стареньких ​Т-72М, чтобы их также смогли переделать и отправить Киеву.

Читайте также: 

Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка

 
#танки
#сво
#украина
#всу
#чехия
Читайте нас в
Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ
13 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ продолжают идти в штурмы и осуществляют попытки вылазки в составе диверсионных групп. Российские бойцы отражают атаки противника и отбрасывают боевиков от границы. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, как был ликвидирован «лучший танкист» ВСУ.

ВС РФ уничтожили группировку ВСУ под Артемовском


Воздушно-десантные войска Российской Федерации с помощью FPV-дрона уничтожили группу украинских боевиков под Артемовском, об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что оператор БПЛА обнаружил грузовое авто противника и группу ВСУ, которая пыталась укрыться в одной из воронок от разрыва снарядов. Личный состав ВСУ был уничтожен точным попаданием дрона.


В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ


Начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы из группировки «Восток» пресекли пять попыток ВСУ провести ротацию на Донецком направлении, пишет издание РИА Новости. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить 80 украинских боевиков и семь миномётных расчётов противника.

Ликвидирован «лучший танкист Украины» Гацанюк


Пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области сообщила о гибели командира экипажа танка ВСУ Максима Гацанюка. По информации телеканала «Первый Харьковский», танкист был убит в селе Соколовка Запорожской области. «Лучший танкист» Гацанюк был известен своими громкими высказываниями в эфире украинского телевидения о том, что ВСУ осталось «совсем немного для победы». По некоторым данным, он был ликвидирован еще 8 ноября.

ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области


Противник предпринял попытку обстрела таможенного поста Крупецкий в Курской области. ВСУ атаковали строение из 122-миллиметровой гаубицы, сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, целью боевиков был один из складов временного хранения таможни.

В результате ударов серьезных разрушений нет, жертв удалось избежать.

Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z
Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область


Российские пограничники обнаружили группу украинских диверсантов из пяти человек в районе хутора Старый Волоконовского района. ДРГ пыталась пересечь границу, однако российские пограничники пресекли попытку вылазки оружейным огнем. Противник был отброшен от границы. Среди диверсантов есть убитые и раненые, передает портал Shot.

Последние новости СВО


Активизировались бои на Соледарском направлении. ВС РФ продолжают наступление на Клещеевку. На восточных окраинах населенного пункта российским военным удалось установить контроль, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

На Херсонском направлении продолжаются бои на левом берегу Днепра. Противник попытался расширить зону контроля и зайти вглубь лесного массива, однако попал в засаду ВС РФ.

Безуспешную попытку наступления ВСУ предприняли в районе Красногоровки, однако огнем российской артиллерии были отброшены назад.

На Запорожском направлении украинские войска перешли к методичным попыткам взять инициативу на ранее занятом плацдарме в районе Токмака, пишет портал WarGonzo. Несмотря на плотный огонь российских войск, противник также стремится продвинуться в районе Ровного и Вербового, но безуспешно. 

Читайте также:

Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии

Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией

В Госдуме заявили о готовности России к диалогу с Залужным
#минобороны рф
#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#сво
#украина
#танки
Читайте нас в
Гладков опроверг заход украинской ДРГ в Белгородскую область
13 ноября 2023, 10:06

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о прорыве украинской ДРГ на территорию Шебекинского округа минувшей ночью.
На оперативном заседании он обратился вопросом о происшествии к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву Ноздрачев, однако он ответил отрицательно.

«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», - отметил Гладков.
 
Напомним, ранее сообщалось, что украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино.

Читайте также:

Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка
#сми
#информация
#солдат
#белгород
Читайте нас в
Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z
13 ноября 2023, 08:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино. 

Как отметили в Mash, украинская ДРГ состояла из семи человек. При этом, в рядах российских военных жертв нет. 

Другая украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области 11 ноября. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.

Читайте также: 

SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

Российские военные рассказали о пленении 11 солдат ВСУ в бою на Днепре

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
#всу
#белгород
#вс рф
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф