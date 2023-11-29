В Херсонской области погибли четверо полицейских после обстрела ВСУ

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Ещё пять полицейских получили тяжёлые ранения после обстрела ВСУ села Юбилейное в Херсонской области.
Mash сообщает, что украинские военные производили обстрел из американской РСЗО Himars. Один из снарядов достиг двухэтажного здания, где временно расположилось ОМВД России «Новокаховский».
21 человек получил ранения — четверо из них скончались на месте, пять —экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё 12 оказали помощь на месте.
В результате прилёта повреждения получили шесть служебных авто.
Сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек.
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21 человек получил ранения — четверо из них скончались на месте, пять —экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё 12 оказали помощь на месте.
Сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек.
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Мария Фирсова