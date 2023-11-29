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В Херсонской области погибли четверо полицейских после обстрела ВСУ

29 ноября 2023, 15:17
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ещё пять полицейских получили тяжёлые ранения после обстрела ВСУ села Юбилейное в Херсонской области.
Mash сообщает, что украинские военные производили обстрел из американской РСЗО Himars. Один из снарядов достиг двухэтажного здания, где временно расположилось ОМВД России «Новокаховский».

21 человек получил ранения — четверо из них скончались на месте, пять —экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё 12 оказали помощь на месте.


В результате прилёта повреждения получили шесть служебных авто.

Сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек.

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#всу
#украина
#новости
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Российские истребители сбили украинский МиГ-29
МО РФ: истребительная авиация ВКС сбила украинский МиГ-29 в небе над ДНР
29 ноября 2023, 14:47

Фото: iStock/TebNad

Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в небе над ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ также перехватили противолокационную ракету HARM американского производства и уничтожили военный самолёт Су-25. Кроме того, российские бойцы перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS. 
 
Прежде сообщалось, что украинские силы продолжают наносить удары с использованием вооружения западного производства по территориям России. 26 ноября ПВО зафиксировала и уничтожила два самолета противника. Боевые воздушные суда были уничтожены над Херсонской областью.  

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#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#удар
#пво
#истребитель
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Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Артёмовское в ДНР
29 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Артёмовское в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Поимом этого, за минувшие сутки российские военные отразили три атаки штурмовых групп, уничтожили пять танков и 12 бронемашин, а также ликвидировали до 250 бойцов Вооруженных сил Украины. 

Ранее в сети появилось видео, на котором российский снайпер, который на протяжении четырёх суток выжидал появление врага, ликвидирует его одним выстрелом за пару секунд. 

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#военные
#вс рф
#днр
#сво
#всу
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В организме жены Буданова обнаружили ещё одно ядовитое вещество
В организме жены Буданова обнаружили ртуть
29 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/sudok1

Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами.
«МК» пишет, что, по данным журналистов, анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть.
Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.

Украинские власти подозревают Кремль в причастности к попытке отравления. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «это привычное обвинение», и что «Украина во всем обвиняет РФ». 

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, о том что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами. Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.

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#всу
#украина
#новости
#политика
#супруги
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Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии
29 ноября 2023, 13:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт признал силу Вооруженных сил РФ, в интервью для газеты Mundo.
«С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба, а скорее о том, что у нее иной подход к операциям, а также к командованию и контролю. Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем», - прокомментировал ситуацию фон Зандрарт.

По его наблюдениям, Вооруженные силы РФ делают упор на артиллерию, а также плотную концентрацию пехоты. 

Ранее американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг, в котором российская армия заняла первое место, как самая сильная в мире. В этом опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. При этом, второе и третье место занимают Вооруженные силы США и КНР.

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#армия
#вооружённые силы рф
#нато
#сво
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В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях
29 ноября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/freedarst

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубрак» осужден в Казахстане по статье о наемничестве и нарушении территориальной целостности из-за конфликта на Украине.
РБК пишет, что в Казахстане боец ЧВК «Вагнер» приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды. Press.kz пишет, что осужденного зовут Алексей Шомполов. Он является уроженцем Красноярского края, но имеет казахстанское гражданство.

Он признан виновным по статье «Участие наёмника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».
Мужчина объяснил, что не знал о существовании таких законов. По его словам, юрист заверил его при заключении контракта, что он не нарушает законы, так как в Украине идёт не война, а специальная операция по освобождению мирного населения. 

Напомним, Казахстан не поддержал присоединение РФ Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом воздержался во время голосований в ООН по резолюциям, которые осуждали Москву.  Власти Казахстана настаивают на том, что необходимо достижение прочного мира на Украине.

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#казахстан
#сво
#политика
#суд
#украина
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На Украине вручили повестку 86-летней пенсионерке
«Страна»: на Украине 86-летняя жительница с медобразованием получила повестку
29 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В украинском Днепропетровске 86-летней женщине с медицинским образованием вручили повестку. Об этом сообщает издание «Страна» в своём Telegram-канале.
По данным издания, пенсионерка переехала из Артёмовска в марте 2022 года и получила временную прописку с Днепропетровске. Однако, согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября текущего года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт. 

Днём ранее в украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации. Отмечается, что областные предприятия и общественные организации не идут на сотрудничество с властями и не ведут учёт военнообязанных. В результате лишь 8% военнообязанных попали под мобилизацию. 

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#мобилизация
#украина
#пенсионерка
#медработники
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США заработали миллиарды долларов, помогая Украине
29 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/Im Yeongsik

Некоторые американские штаты получили доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Киеву.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на распространенные американской администрацией в Конгрессе США данные.

Сообщается, что администрация США распространила в Конгрессе карты с разбивкой по штатам денежных средств и инвестиций. Их сумма достигает $27 млрд и идёт на «на закупку боеприпасов и тактических машин».

$2,364 млрд досталось штату Пенсильвания. По документам, в штат поступили огромные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Аризона получила $2,196 млрд. Техас-$1,45 млрд на производство снарядов калибра 155 мм и другого вооружения. 

В данных штатах располагаются производственные предприятия, которые договорились о контрактах на сумму, превышающую $1 млрд, на производство оружия, предназначенного для Украины.

Еще $18 млрд распределили между предприятиями в более 20 штатах. Reuters пишет, что распространяя данные о доходах, американская администрация планирует склонить к поддержке Украины законодателей-республиканцев, которые пессимистично настроены по отношению к Киеву. 

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#сша
#украина
#политика
#новости
#киев
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ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью за неуплату интернета
Рогов: ВСУ лишились спутниковой связи над ЛДНР и Харьковской областью
29 ноября 2023, 11:45

Фото: iStock/AdrianHancu

Украинская армия потеряла спутниковую связь над территориями ДНР, ЛНР и Харьковской областью за неуплату интернета. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что по Днепру и далее интернет всё же поддерживается, однако скорость соединения очень медленная, а в Николаевской и Херсонской областях связь часто пропадает.
 
«Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам», - заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.

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#россия
#интернет
#услуги
#всу
#илон маск
#рогов
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Военные нанесли залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ
29 ноября 2023, 11:26

Фото: istockphoto/FedBul

Минобороны распространило видео удара крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ.
На видеокадрах запечатлена работа военных моряков и залп высокоточного оружия. Удар по объектам противника был нанесён фрегатом Черноморского флота.

Залповый пуск четырех ракет оказался успешным. Всё назначенные цели поразили. 

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадали два бойца территориальной обороны после того, как украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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#всу
#украина
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