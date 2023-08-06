В Херсонской области погибли мирные жители после обстрела ВСУ

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В результате обстрела ВСУ Горностаевки в Херсонской области погибли два мирных жителя.
Об этом 6 августа рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.
Ранее, 4 августа, украинские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Никто не пострадал.
ВСУ каждый день обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.
Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза. Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
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«В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — сообщил источник.
ВСУ каждый день обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.
Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза. Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
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Мария Фирсова