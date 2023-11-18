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Российские военные группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении 2 лодки ВСУ.
Также ликвидированы спаренная зенитная установка в районе населенного пункта Белозерка и группа солдат ВСУ около села Крынки, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Херсонской области.
В островной зоне на Днепре уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении удалось ликвидировать 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X заявил, что несмотря на обилие оружия, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось одолеть украинцев.
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Мария Фирсова