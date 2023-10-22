В Херсонской области сбили 3 ракеты, которые летели в сторону Крыма

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Три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Также сообщалось, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.
Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.
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Также сообщалось, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.
Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова