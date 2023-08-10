В Херсонской области трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
«Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские военные имели при себе три автомата, 360 патронов, РПГ и три выстрела к нему. Также добавляется, что сдавшиеся в плен военные ВСУ проинформировали ВС РФ о местах размещения своих подразделений, а также раскрыли другую важную информацию. Мужчина находятся в безопасности.
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