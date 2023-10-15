В Херсонской области во время обстрела погибли мирные жители

Фото: iStock/Soumen Hazra
Трое мирных жителей погибли, один человек ранен в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Два человека погибли в Алешках, один - в Раденске. Один житель Алешек госпитализирован с тяжёлым ранением. Ответным огнем ВС РФ подавили огневые позиции и места дислокации украинских военных в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский.
Удалось ликвидировать 120-миллиметровый миномёт, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 военных.
Читайте также:
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
«По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов»,-сказано в сообщении.
Удалось ликвидировать 120-миллиметровый миномёт, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 военных.
Читайте также:
Стало известно, сколько украинцев хотели незаконно покинуть страну с начала СВО
Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось
Мария Фирсова