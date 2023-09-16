В Херсонской области заявили о переходе Киева к тактике выжженной земли

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Сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Киев переходит на правобережной части Херсонской области к тактике выжженной земли, передает РИА Новости.
Напомним, ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Риттер подчеркнул, что такая тактика несет в себе огромные риски для украинских войск, так как в процессе ее исполнения армия может потерять еще большее число солдат.
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Екатерина Коршунова