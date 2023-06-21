Фото: istockphoto/Sarah J Lee
В Херсонской области освободили от воды почти 12 тысяч жилых домов и 64 значимых объекта
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщает, что в Херсонской области было полностью осушено более 60 объектов социального и административного назначения, а также приблизительно 12 тысяч жилых зданий, которые были затоплены.
В сообщении также указывается, что в течение последних 24 часов в центр гуманитарной поддержки было доставлено более 40 тонн бутилированной воды.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС. Уточняется, что в Николаевской области в пресных водоёмах выявили холеровидный вибрион. Также большое превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки было выявлено в Днепро-Бугском лимане и в реке Ингул.
«На данный момент 64 объекта общественного и административного характера, а также свыше 11,5 тысяч (11795) жилых строений были полностью осушены. После удаления воды из помещений, специалисты МЧС России выполняют дезинфекцию», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в районах, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС. Уточняется, что в Николаевской области в пресных водоёмах выявили холеровидный вибрион. Также большое превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки было выявлено в Днепро-Бугском лимане и в реке Ингул.
Артем Кузьмин