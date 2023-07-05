В Химках создадут программы профессиональной переподготовки участников СВО

Фото: администрация г. о. Химки
В Химках разработают программы профессиональной переподготовки для вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Соответствующую инициативу выдвинули Государственный фонд «Защитники Отечества» и Московский государственный институт культуры.
Делегация фонда под руководством председателя Анны Цивилёвой посетила МГИК с рабочим визитом. Ректор Екатерина Кудрина рассказала о внедрении новых регионов в культурное пространство России. Обсуждали также поддержку СВО и родственников погибших, организацию для них выездных фестивалей и выставок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фонд «Защитники Отечества» и МГИК договорились вместе разрабатывать программы переподготовки и обучения вернувшихся домой участников спецоперации. А творческие бригады института продолжат давать концерты в госпиталях региона.
Фонд начал работу 1 июня. Цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.
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Фонд «Защитники Отечества» и МГИК договорились вместе разрабатывать программы переподготовки и обучения вернувшихся домой участников спецоперации. А творческие бригады института продолжат давать концерты в госпиталях региона.
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Лора Луганская