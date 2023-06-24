В Хмельницкой области Украины уничтожен склад с ракетами Storm Shadow

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Минобороны сообщает, что в Хмельницкой области Украины уничтожен склад с англо-французскими ракетами большой дальности Storm Shadow
«Московский Комсомолец» сообщает, что это сделано в ответ на удар по мосту, который проходил через Чонгарский пролив.
Также удар нанесли оружием большой дальности по авиатехнике на аэродромах «Канатово» и «Днепр» и центрам радиотехнической разведки.
Ранее Рогов рассказал о грядущем истощении резервов ВСУ на запорожском направлении. ТАСС пишет, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резервов ВСУ на запорожском направлении может хватить примерно на 2-3 месяца интенсивных действий, учитывая новые поставки техники.
Также удар нанесли оружием большой дальности по авиатехнике на аэродромах «Канатово» и «Днепр» и центрам радиотехнической разведки.
Мария Фирсова