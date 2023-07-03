В ходе обстрела Курской области ранен один человек

Фото: Telegrаm-канал Р. Старовойта
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле Глушковского района, в результате которого ранен один человек, а также погибли животные.
По словам главы региона ВСУ выпустили по селу Весёлое четыре снаряда, в результате чего в населённых пунктах Веселовского сельсовета отсутствует электричество. Ремонтные работы начнутся сразу, как появится возможность, уточнил Старовойт.
Он уточнил, что пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация мужчине не потребовалась. При этом Старовойт отметил, что в результате обстрела погибли животные.
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«8 прилётов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО «Победа», по нему было 3 прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова