В Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Фото: iStock/Иван Родионов
Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВС России стали кошмаром для ВСУ. Об этом пишет Hindustan Times.
«Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских войск», — заявлено в видеосюжете на YouTube-канале индийской газеты.
Отмечается, что российские «Аллигаторы» оснащены управляемыми ракетами, с их помощью было ликвидировано множество техники ВСУ. В сюжете также упомянули об уничтожении украинского опорного пункта.
«В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт», — проинформировала Hindustan Times.
Читайте также:
ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ
Военный эксперт Кошкин заявил, что отключение Starlink создаст проблемы для ВСУ
Диана Аванесян