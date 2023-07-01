В Ирландии украинских беженцев выселили из убежища в монастыре

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Украинских беженцев в Ирландии попросили покинуть убежище в течение суток
Украинским беженцам в Ирландии сообщили о необходимости покинуть убежище в монастыре в течение суток, пишет RTE.
В городе Голуэй в монастыре нашли убежище более 40 украинских беженцев. Здание было переделано в центр размещения. Проживающим сообщили, что им необходимо покинуть убежище в течение суток. Причиной стали «существенные вопросы к пожарной безопасности».
«Конечно, мы были шокированы. Мы думали, что это место стало нашим домом», —прокомментировала ситуацию одна из беженок.
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В городе Голуэй в монастыре нашли убежище более 40 украинских беженцев. Здание было переделано в центр размещения. Проживающим сообщили, что им необходимо покинуть убежище в течение суток. Причиной стали «существенные вопросы к пожарной безопасности».
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Мария Фирсова