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Вооруженным силам Украины не удалось захватить российские города в ходе контрнаступления, написал испанский журналист Пабло Хофре Леаль для издания Rebelión.
«Киевский режим больше не способен скрывать, что контрнаступление, в ходе которого они обещали захватывать города находящихся под защитой российских войск и народного ополчения Донбасса, провалилось», - прокомментировал ситуацию Хофре Леаль.
Он также подчеркнул, что несмотря на колоссальную поддержку Запада, украинской армии не удалось прорваться даже через первую линию российской обороны. В то же время, они потеряли большую часть вооружения и техники.
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Евгения Парфентьева