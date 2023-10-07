В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника

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Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале объявил о том, что силы ПВО в Истринском городском округе успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата, направленного в сторону Москвы.
Следует отметить, что украинские военные периодически осуществляют атаки с применением дронов на приграничные регионы России, включая Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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Артем Кузьмин