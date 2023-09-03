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Итальянское издание Il Sussidiario сообщает о том, что киевский режим атакует Россию БПЛА для эскалации конфликта и ввода войск НАТО.
По информации издания, без западных войск Украина может не рассчитывать на победу. Сообщается, что при атаках БПЛА на РФ Североатлантический альянс предоставляет только разведывательные данные.
В публикации также говорится о том, что Зеленский хоть и говорит о том, что не хочет нападать на территорию РФ, потому что тогда останется без поддержки союзников, но при этом все же совершает нападение на Россию.
Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.
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В публикации также говорится о том, что Зеленский хоть и говорит о том, что не хочет нападать на территорию РФ, потому что тогда останется без поддержки союзников, но при этом все же совершает нападение на Россию.
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Екатерина Коршунова