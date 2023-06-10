В Италии предсказали продолжительность конфликта на Украине

Фото: iStock/okfoto
«Вопрос о мире на Украине будет решаться на поле боя. Объявленное контрнаступление не означает, что началось движение к переговорам. Наоборот, многие факторы заставляют сейчас думать о том, что война будет продолжаться долго», - прокомментировал ситуацию Грациано.
Напомним, высокопоставленный европейский офицер объяснил изданию Asia Times, что Вооруженные силы Украины выбрали для контрнаступления самоубийственную тактику. По словам источника СМИ, провальный план наступления для ВСУ разработали в Британии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американский журналист Фред Плейтген в эфире телеканал CNN заявил о серьезных волнениях на Западе, после уничтожения Вооруженными силами РФ немецкого танка Leopard 2.