В Италии усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

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Крозетто подчеркнул, что Россия обладает преимуществом в виде более крупных военных сил и более современного вооружения. Также он отметил усиленные оборонительные позиции российской армии.
«Попытка Украины вернуть территории сопряжена с множеством неизвестных и неопределенностей, и украинцы осознают это. Вот почему они просят воздушную поддержку», — заметил Крозетто.Министр также отметил, что наиболее эффективный путь к достижению мира заключается в том, чтобы продемонстрировать тем, кто стремится к победе, что она недостижима.
Ранее европейские чиновники подтвердили, что ВСУ в ходе своего контрнаступления уже потеряли значительную часть техники. При этом военкор ВГТРК Андрей Руденко заявил, что ВСУ за последние три дня лишились более 10 танков Leopard в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении.