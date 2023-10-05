В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставка восьмого пакета военной помощи Киеву пока является только «декларацией о намерениях». Об этом сообщает газета Avvenire.
Крозетто отметил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. Глава Минобороны Италии добавил, что поставки Украине вооружений связаны с проверкой их наличия у министерства, чтобы не подвергать опасности уровень итальянской обороноспособности.
По словам Крозетто, Италия сделала многое для поддержки Украины.
Ранее сообщалось о том, что по результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области.
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По словам Крозетто, Италия сделала многое для поддержки Украины.
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Екатерина Коршунова