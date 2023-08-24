В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники

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Министерство обороны России заявило о пресечении попытки украинской стороны осуществить террористические действия с использованием беспилотников.
В ночные часы два дрона были уничтожены ПВО в районе Брянской области, еще один — в Калужской области. Как подтвердили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.
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Артем Кузьмин