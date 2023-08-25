В Калужской области сбили украинский беспилотник

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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник под Калугой, заявил глава региона Владислав Шапша.
«На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА», - прокомментировал ситуацию Шапша.
Он также отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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Евгения Парфентьева