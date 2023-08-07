В Калужской области сбит беспилотник

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Минувшей ночью в Калужской области системой противовоздушной обороны был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вражеский летательный аппарат пытался подлеть к Москве. С помощью ПВО получилось предотвратить нападение. Он отметил, что военные сработали оперативно. Происшествие случилось около 11 утра 6 июня. Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе.
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Элина Позднякова