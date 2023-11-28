В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО

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Каширский комитет семей воинов Отечества оказывает адресную помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО, а также их семьям в тылу.
Грузовики с гуманитарной помощь отправляются военным на регулярной основе. Сейчас на фронте востребованы маскировочные сети с уникальным узором. Их изготавливают в Каширском городском округе. Руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева рассказала, в чём особенность уникальных сетей.
По её словам, станок для изготовления маскировочных сетей создали собственноручно.
Для самой Натальи поддержка бойцов стала жизненной миссией. В декабре 2022 года погиб её сын, выполняя боевую задачу.
В Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту и молодёжь, и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет.
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«У нас не повторяется узор. Мы плетём хаотично в разные стороны, поэтому дроны не считывают информацию. Фабричные узоры идут стандартные, компьютеры уже научились их сверху считывать и поражать цель», —объяснила Наталья Кульнева.
Для самой Натальи поддержка бойцов стала жизненной миссией. В декабре 2022 года погиб её сын, выполняя боевую задачу.
В Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту и молодёжь, и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет.
«Сейчас у нас уже большая команда, семья», — добавила Наталья Кульнева.Сейчас в Каширском городском округе работает целый ряд организаций, которые поддерживают участников и ветеранов СВО, а также их семьи. В числе этих организаций: Комитет семей воинов Отечества, филиал Фонда «Защитники Отечества», а также Центр поддержки участников СВО и их семей.
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Мария Фирсова