В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях

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Боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Зубрак» осужден в Казахстане по статье о наемничестве и нарушении территориальной целостности из-за конфликта на Украине.
РБК пишет, что в Казахстане боец ЧВК «Вагнер» приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за участие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды. Press.kz пишет, что осужденного зовут Алексей Шомполов. Он является уроженцем Красноярского края, но имеет казахстанское гражданство.
Мужчина объяснил, что не знал о существовании таких законов. По его словам, юрист заверил его при заключении контракта, что он не нарушает законы, так как в Украине идёт не война, а специальная операция по освобождению мирного населения.
Напомним, Казахстан не поддержал присоединение РФ Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом воздержался во время голосований в ООН по резолюциям, которые осуждали Москву. Власти Казахстана настаивают на том, что необходимо достижение прочного мира на Украине.
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Он признан виновным по статье «Участие наёмника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».
Напомним, Казахстан не поддержал присоединение РФ Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом воздержался во время голосований в ООН по резолюциям, которые осуждали Москву. Власти Казахстана настаивают на том, что необходимо достижение прочного мира на Украине.
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Мария Фирсова