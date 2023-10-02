В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение на своем YouTube-канале, что решение не выделять средства на помощь Украине в законе о временном финансировании работы правительства США может привести к серьезным проблемам в стране в течение 45 дней.
Соскин отметил, что Украине осталось недолго, чтобы использовать остатки средств. Их хватит, возможно, только до конца октября или начала ноября.
Соскин подчеркнул, что отсутствие финансирования влияет не только на фронт вооруженного конфликта, но и на внутреннюю поддержку, государственный бюджет, выплаты пенсий и зарплаты военным. Эксперт отметил, что такое решение США мотивировано их собственными интересами, а ситуация на фронте затруднена из-за нехватки ресурсов для наступления украинских войск.
Соскин представил это как реальную угрозу краха и выразил обеспокоенность относительно выплат пенсий и зарплат военным на фронте, а также поставок оружия из США.
Читайте также:
На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов
Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Соскин подчеркнул, что отсутствие финансирования влияет не только на фронт вооруженного конфликта, но и на внутреннюю поддержку, государственный бюджет, выплаты пенсий и зарплаты военным. Эксперт отметил, что такое решение США мотивировано их собственными интересами, а ситуация на фронте затруднена из-за нехватки ресурсов для наступления украинских войск.
Читайте также:
На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов
Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Артем Кузьмин