В Киеве и Киевской области раздались взрывы

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Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины функционирует в Киеве и Киевской области, сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
«В столичном регионе объявлено воздушное предупреждение», — уточнили в администрации.Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил активность системы ПВО на Telegram-канале.
«Было получено сообщение о взрыве в Голосеевском районе от экстренных служб», — акцентировал внимание политик.По информации украинского издания «Суспiльне», в Киеве и Киевской области произошли взрывы.
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