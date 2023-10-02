В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в областях Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской Украины.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Херсонской области, находящихся под контролем Киева.
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