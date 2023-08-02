В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Harry Wedzinga
Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, как показывают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
С 10 октября Российская армия проводит регулярные атаки на объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России.
Читайте также:
На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в нескольких областях Украины
В Славянске и Краматорске прозвучали взрывы
Артем Кузьмин