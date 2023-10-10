В Киеве испугались колоссального удара по Украине

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт в Израиле полностью затмил украинский конфликт, убрав Киев с повестки дня Запада. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что палестинско-израильский конфликт — это колоссальный удар для Киева, так как это противостояние полностью стирает все аспекты помощи Украине. Он добавил, что многие политики Запада требуют перенаправить Израилю помощь, которая предназначалась для Украины.
Бывший советник подчеркнул, что украинские союзники постепенно теряют желание помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю.
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Екатерина Коршунова