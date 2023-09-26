В Киеве не надеются, что танки Abrams смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ

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Чиновники на Украине не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — говорится в статье.
Напомним, 25 сентября Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.
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