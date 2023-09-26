Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Киеве не надеются, что танки Abrams смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ

В Киеве не надеются, что танки Abrams смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ

26 сентября 2023, 11:38
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Чиновники на Украине не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.


При этом руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».


Читайте также:

Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

На Украину раньше срока прибыла первая партия танков Abrams

ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении


#танки
#поставки
#зеленский
#ракеты
Читайте нас в
MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков
26 сентября 2023, 12:10

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери.
Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

Авторы материала также обратили внимание на то, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будут все более активно задействованы на Украине. В качестве примера в статье приводятся ракетные системы Patriot, которые были поставлены Киеву в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении

Герой России рассказал об уязвимости немецких Leopard

Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ

#водитель
#вс рф
#танк
#украина
#ракета
Читайте нас в
Ракета, упавшая в 2022 году в Польше, оказалась украинской C-300
Rzeczpospolita: ракета ВСУ взорвалась в Польше и убила двух человек в 2022 году
26 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польское следствие выяснило, что упавшая в ноябре 2022 года на территории страны и убившая двух человек ракета была Украинской. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Согласно материалу издания, украинская сторона отказывается сотрудничать с польскими следователями и не предоставляет никаких материалов. Несмотря на это, следствие смогло установить причины инцидента.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводуве и убила двух человек», -говорится в статье.
 
При этом следователи исключили, что ракету выпустили с территорий России или Белоруссии. Заключение по делу готово, однако носит закрытый характер. Польша отправила запрос на Украину, однако ответа пока нет.

Напомним, 15 ноября 2022 года в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши на границе с Украиной упала ракета. Погибли два человека. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства.

Читайте также:

Военный эксперт Гундаров назвал падение ракет в Польше ошибкой в системе наведения

Песков рассказал, кто виноват в падении ракет в Польше

СМИ: США призывают Европу осторожнее выражаться о ракетном инциденте в Польше
#падение
#мид
#ракета
#следствие
#польша
#пво
Читайте нас в
В Киеве заявили, что ВС РФ уничтожили место сбора украинских ракет
26 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/JARAMA

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. Об этом передает испанская газета ABC.
«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — заявил Данилов.
 
Напомним, 23 сентября в Минобороны России заявили, что с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов оружием высокой точности и большой дальности, а также БПЛА по по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники ВСУ. Под удар также попали места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения, предоставленного Украине западными союзниками.

Ранее Данилов также заявлял, что Киев будет использовать ракеты ATACMS только для ударов по территориям, которые считает своими, при этом для ударов по России они применяться не будут.

Читайте также:

Новости СВО: где начались встречные бои и как ВСУ пытаются прорвать оборону

Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр

Минобороны: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении


#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
Жители Таганрога сообщили о громком звуке взрыва над городом
26 сентября 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

В Таганроге Ростовской области местные жители сообщают о сильном взрыве, прозвучавшем над городом. По предварительным данным, в небе был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
В небе после взрыва можно было наблюдать дымный след то ли от ракеты, то ли от падающего дрона. По предварительным данным, пострадавших в результате неудавшейся атаки нет. Системы противовоздушной обороны продолжают находиться в полной боевой готовности, сообщает телеграм-канал Baza. Официальных комментариев пока не поступало.

По сообщению министерства обороны РФ сегодня, 26 сентября, около 9:40 утра была пресечена пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку в Белгородской области. Для этого был использован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

Читайте также:

МО РФ: Ещё два украинских беспилотника сбиты над Курской областью

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью

Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

#ракеты
#беспилотник
#пво
#небо
#город
#дрон
#аппарат
#рф
Читайте нас в
Новости СВО: где начались встречные бои и как ВСУ пытаются прорвать оборону
26 сентября 2023, 10:26

Фото: istockphoto/Three Spots

ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам с мирными жителями. В зоне проведения СВО атаки противника успешно отражаются российскими военнослужащими. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ и как ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию российской обороны, расскажет редакция «Радио 1».

БПЛА сбросил взрывчатку на электростанцию в Курской области


Украинское военнослужащие сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. В результате происшествия местные жители семи населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтные работы начнутся после того, как обстановка в регионе станет безопасной, заявил Старовойт.

ВСУ атакуют Крым и Севастополь


Военнослужащие Украины продолжают атаковать объекты Крыма и Севастополя. Российская система ПВО вновь фиксирует и уничтожает беспилотники противника. Кроме того, для атак украинские группировки используют ракеты западного производства. ВСУ также запускали дроны по Курской области практически в течении суток, все БПЛА противника были уничтожены. За короткий период времени семь дронов были сбиты над Белгородской областью.


Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью на Украине была объявлена ракетная опасность. ВС РФ нанесли удар по объекту припортовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге.
По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, в результате обстрела повреждения получили здание пропускного пункта, складские помещения, грузовики и фуры.

Последние новости СВО


Российские беспилотники атаковали аэродром Кульбакино в Николаевской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Авиация ВС РФ наращивает количество ударов по вражескому берегу Днепра авиабомбами. Наступательные действия российские военнослужащие ведут на Авдеевском направлении. Несколько опорных пунктов ВС РФ удалось взять у Опытного. ВСУ проводят ротацию на Запорожском направлении. Противник направляет малые штурмовые группы для прорыва линий российской обороны, но безуспешно. Украинские военные ведут огонь по российским позициям в Токмаке, Копанях, Ильченково и Новопокровке. ВС РФ работает по местам дислокации ВСУ в Работино, Новоданиловке и Малой Токмачке. Попытка продвижения украинских группировок на Угледарском участке также не дала результата.

Телеграм-канал WarGonzo сообщает о ситуации на Бахмутском направлении. Встречные бои идут в районе Андреевки и Клещеевки. ВСУ контратаковали у Орехово-Васильевки. Встречные бои также зафиксированы на Луганском направлении. Идет противостояние за Кисловку, за которой расположена важная логистическая трасса.

Читайте также:

В Киеве раскрыли, зачем им нужны ракеты ATACMS

Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр

Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация
 
 
#бпла
#авиация
#взрывы
#крым
#тревога
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
#пво
#воздушная тревога
Читайте нас в
В Киеве раскрыли, зачем им нужны ракеты ATACMS
СНБО Украины: Киев не применит ATACMS для ударов по России
26 сентября 2023, 09:42

Фото: iStock/typhoonski

Киев будет использовать ракеты ATACMS только для ударов по территориям, которые считает своими, при этом для ударов по России они применяться не будут. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.
«Нам бы очень хотелось их получить. Мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что ракеты ATACMS будут использоваться для защиты тех территорий, которая Украина считает своими. Напомним, Киев по-прежнему считает Крым и Донбасс своими территориями.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что дроны ВС РФ ликвидируют оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Вашингтон планируют передать Украине. 

Читайте также:

В Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине

В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве

В США указали на грубейший просчет Запада по России
#сша
#украина
#крым
#донбасс
#вс рф
#ракеты
Читайте нас в
Марочко: ВСУ перебросили модернизированные «Грады» в Часов Яр
26 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/Aterrassi

В районе Часов Яра зафиксировано прибытие артиллеристов с модернизированными РСЗО «Град». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район населенного пункта Часов Яр, в сопровождении боевиков «Айдар», отмечено прибытие части реактивно-артиллерийского дивизиона БМ-21 «Град» (на шасси «Урал») 53 ОМБр ВФУ», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что машины оборудованы планшетами для расчетов целенаведения и картами. Кроме того, в каждой установке есть «Starlink».

Он также сообщил, что боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. По его словам, украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. 

Читайте также:

ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Экс-полковник США Джентайл назвал наиболее страшное для ВСУ оружие России
#град
#оружие
#машины
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Марочко: На Купянском направлении активизировалась украинская авиация
26 сентября 2023, 08:45

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Боевая авиация ВСУ значительно активизировалась в небе над Купянском, Харьковом и окрестностями. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА Новости он сообщил об участившихся полетах на этом направлении, отметив, впрочем, что украинские пилоты стараются избегать зон поражения российских средств противовоздушной обороны. Военнослужащие Вооруженных сил РФ все чаще наблюдают инверсионные следы самолетов также в небе в окрестностях Чугуева, хотя и там самолеты стараются держаться на безопасном расстоянии, чтобы не попасть под удар систем ПВО России.

Военный эксперт уточнил, что ранее такой активности воздушных сил Украины в этих районах не наблюдалось. Пока не ясно, говорят ли участившиеся полеты самолетов ВСУ на Купянском направлении о предстоящей активизации также и наземных войск противника.

Читайте также:

Количество разведывательных полётов над Крымом с начала года выросло в 3 раза

Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю

В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000

#эксперт
#самолёты
#полеты
#новости
#всу
#удар
#рф
#пво
#пилоты
Читайте нас в
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
26 сентября 2023, 07:37

Фото: iStock/FelixRenaud

В Измаильском районе Одесской области взрывами повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью в Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги. Однако сообщалось о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближалась к портам Измаил и Рени на Дунае.

Накануне также сообщалось, что в заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв.

Читайте также:

ТАСС: В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области
#взрыв
#здание
#всу
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф