В Киеве опровергли число потерь ВСУ, озвученных западными СМИ

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Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью. Об это передает немецкое издание Welt.
Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения.
По его словам, те, кто озвучивает подобные цифры не имеют точных данных о ситуации в стране. Таким образом, он подчеркнул, что ему непонятно, зачем иностранная пресса распространяет ложную информацию об украинских потерях.
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«Что касается наших потерь, то это представление вообще не соответствует действительности. Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих», - рассказал Данилов.
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Элина Позднякова