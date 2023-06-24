В Киеве планируют воспользоваться мятежом Пригожина

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Он подчеркнул, что все украинское руководство наблюдает за происходящим в России и надеется этим воспользоваться.
«Мы по-прежнему сосредоточены на передовой. Мы максимально используем каждый момент и каждую возможность. Этот - не исключение», - заявил Сак.
При этом пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый также заявил газете, что ВСУ воспользуются сложившейся ситуацией в России для своего контрнаступления уже в ближайшее время.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что резервов ВСУ на запорожском направлении может хватить примерно на 2-3 месяца интенсивных действий, учитывая новые поставки техники.