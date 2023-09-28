В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.
«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — признал украинский политик.
Подоляка добавил, что сейчас Украина налаживает производство собственных ракет, которое планируется наращивать.
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Диана Аванесян