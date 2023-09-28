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В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ

Подоляка: Ракеты ATACMS и Taurus не помогут ВСУ противостоять России
28 сентября 2023, 02:55
Фото: iStock/Binnerstam

Фото: iStock/Binnerstam

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.
«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — признал украинский политик.

Подоляка добавил, что сейчас Украина налаживает производство собственных ракет, которое планируется наращивать.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации
«Известия»: доход добровольцев СВО предложили не облагать НДФЛ
28 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Депутаты и сенаторы от «Единой России» представили законопроект, согласно которому доходы добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного.
Выборный объяснил, что данная инициатива направлена на согласование правовых норм для добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны, а также сотрудников Росгвардии, включая бойцов ОМОНа, СОБРа и других подразделений. Это позволит унифицировать налоговые правила для данной категории граждан.

Предложенная мера направлена на поддержку и моральное укрепление военнослужащих, а также обеспечение социальной поддержки их семей. Законопроект уже получил поддержку правительства. Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов отметил, что такие меры помощи военным следует сделать более значимыми и обширными.

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#контракт
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Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams
Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
28 сентября 2023, 01:00

Фото: iStock/Michael Vi

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен поделился своими мнениями о танках Abrams в беседе с Figaro, отмечая их высокую требовательность к обслуживанию и возможность прийти в негодность из-за недостаточного ухода.
Буавен выразил замечание относительно технического обслуживания танков Abrams, утверждая, что они требуют более квалифицированного персонала для работы с турбинными двигателями по сравнению с дизельными двигателями. Это высокий уровень требований к технической подготовке персонала и материальному обеспечению.

Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.

Буавен также подчеркнул, что проблемой для боеспособности танка является плохая герметизация боекомплекта. В случае удачного попадания в место хранения боеприпасов, танк может самопроизвольно взорваться.

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#танк
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ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
28 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/rarrarorro

За последние сутки украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили 32 обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив при этом 94 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Обстрелы были сосредоточены в следующих направлениях:

1. Донецкое направление — 28 обстрелов, в том числе артиллерийские обстрелы калибром 155 миллиметров, включая применение кассетных боеприпасов.
2. Горловское направление — два обстрела.
3. Ясиноватское направление — один обстрел.
4. Волновахское направление — один обстрел.

Украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров в большинстве случаев, за исключением Горловского направления, где была применена артиллерия калибром 152 миллиметра.

Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса различных типов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.

Также поступила информация о гибели одного мужчины в Кировском районе Донецка и о ранении троих гражданских лиц в Донецке.

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#донецк
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СМИ: Запад готовит замену Зеленскому
dikGAZETE: Запад может заменить Зеленского для начала переговоров с Россией
27 сентября 2023, 18:38

Фото: iStock/alzay

Запад может размышлять над отставкой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.
Сообщается, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

Напомним, РФ не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте
Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ перехватили инициативу на передовой
27 сентября 2023, 18:29

Фото: istock / Tomas Ragina

ВСУ не могут удерживать оборону против армии России, поэтому они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории», — выразил мнение эксперт.
Экс-разведчик также считает, что у Украины нет резервов для отпора от всех атак Вооруженных сил Российской Федерации. Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, в результате чего стало стратегическим поражением Украины и Западных стран. По мнению Ритера, теперь российская армия может сама продолжить наступление.

Напомним, что ранее Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии за последний месяц. По заявлениям главы ведомства, ВСУ потеряло более 17 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц военной техники. 

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Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ

Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО

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#армия
#мнение
#министр
#интервью
#всу
#контрнаступление
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Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ
27 сентября 2023, 17:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене. Информацию передает РБК.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали. 

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца. 

Ранее сообщалось, что жителя города Мирный в Якутии обвинили в призывах к терроризму. Мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, которая направлена против России. Также он выступал за выход республики Саха из состава РФ и дальнейшее объединение с тюркскими государствами.

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#мужчины
#всу
#арест
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
27 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.  По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупреждал жителей о воздушной тревоге. Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.

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#эксперт
#транспорт
#движение
#беспилотник
#общественный транспорт
#тревога
#всу
#пушилин
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Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО
27 сентября 2023, 15:31

Фото: администрация Волоколамского городского округа

Военнослужащего из Волоколамска наградили Медалью Георгия Жукова за боевые заслуги в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олег был мобилизован осенью прошлого года, служит старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Находясь дома в отпуске, он рассказал о своих служебных буднях.  
«За время службы наш экипаж, в который, кроме меня, входит ещё три человека, уничтожил большое количество вражеской техники. На нашем счету – ликвидация американской БТР Bradley и гаубицы М777», – рассказал волоколамец.  
Однажды, по словам Олега, его экипажу довелось спасти товарищей, машина которых заглохла во время обстрела. Экипаж волоколамца уехал. Однако, понимая все риски, военные вернулись и вывезли товарищей из-под огня. 

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#подмосковье
#московская область
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Появились подробности о положении российских войск под селом Работино
Пушилин: ВСУ не смогли улучшить свои позиции под селом Работино
27 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины не смогли улучшить свои позиции на направлении Работино-Вербовое, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое. Ситуация остается горячей, но улучшения позиций противника за последние сутки нет», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

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