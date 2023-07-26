В Киеве прогремел мощный взрыв

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Очевидцы сообщают о мощном взрыве в столице Украины - Киеве. Об этом сообщают украинское издание «Клименко тайм»
«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - говорится в сообщении.Также уточняется, что воздушная тревога в Киеве звучит уже более двух часов. Станции киевского метро «Арсенальная», «Крещатик» и «Выдубичи» работают в режиме укрытия.
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Элина Позднякова