В Киеве прогремел мощный взрыв

Украинские военные теряют в боях около тысячи беспилотников ежемесячно, заявил министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров. Об этом передает газета Washington Post, приводя и другие данные, согласно которым, это число достигает десяти тысяч.