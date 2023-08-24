В Киеве прогремел сильный взрыв

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В Киеве прогремел мощный взрыв, информирует «Страна.ua».
«На Борщаговке в Киеве произошел сильный взрыв», — отмечается в телеграм-канале издания.Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве не активирована.
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