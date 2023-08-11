В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn
Украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Киеве и Киевской и Хмельницкой областях. Мэр столицы Виталий Кличко призывает местных жителей не покидать укрытия.
Уточняется, что по всей Украине ревут сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха. Причиной называют взлет МиГ 31К. Воздушные силы страны призывают жителей Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей уйти в укрытия. Также угроза ракетных ударов существует в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Читайте также:
В Киевской области произошли взрывы
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
В районе Краматорска произошел взрыв
Элина Позднякова